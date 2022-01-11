Девушка разоблачила парня из Tinder по одной детали на фотографии

Пользовательница TikTok с ником @hannah.o5 поделилась историей о том, как поймала парня, с которым познакомилась в Tinder, на лжи, обнаружив на его фотографии одну деталь. Девушка догадалась, что ее собеседник ведет двойную жизнь, когда поняла, что для общения с ней он использовал одноразовый сотовый телефон.

В видео девушка, пользующаяся iPhone, поделилась скриншотами их переписки. Сообщения от парня из Tinder отображались у блогерши зеленым цветом, что означало, что собеседник пользуется телефоном другой фирмы.

В начале переписки @hannah.o5 обратила внимание на этот факт, на что ее собеседник ответил, что скоро планирует «присоединиться к синей банде (сообщения от владельцев техники Apple отображаются синим цветом. — прим. "Ленты.ру")». Несколько дней спустя парень отправил селфи из спортзала, с помощью которого блогерша разоблачила его обман.

Девушка заметила, что ее новый знакомый сделал снимок на одноразовый телефон, и заподозрила неладное. При этом в переписке парень утверждал, что пользуется iPhone, однако сообщения от него все равно отображались как сообщения с другого устройства. «Если вы изменяете своей половинке в Tinder и используете одноразовый телефон, не отправляйте селфи в зеркале», — подписала @hannah.o5 ролик.

Пользователи сети были впечатлены тем, как она разоблачила изменщика. «Они просто палятся уже сами, нам даже ничего не нужно делать», «Так много женатых мужчин сидят в приложениях для знакомств… Один, которого я поймала, даже заплатил мне, чтобы я не рассказала его жене. Я взяла деньги, и все равно его сдала», — отметили в комментариях под роликом. Некоторые также похвалили блогершу за находчивость.