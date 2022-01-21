Модель Playboy назвала минусы жизни с привлекательной внешностью

Модель Playboy назвала главные проблемы, с которыми она сталкивается в жизни из-за своей привлекательной внешности. Ее историю приводит Mirror.

27-летняя Элизабет Мари Шевалье (Elizabeth Marie Chevalier) из Сан-Диего, штат Калифорния, США, рассказала, что не может вступить в романтические отношения, потому что мужчины находят ее красоту и карьеру «пугающими».

Женщина, у которой более 2,9 миллиона подписчиков в Instagram, рассталась со своим молодым человеком полгода назад и с тех пор терпит неудачи во время знакомств. «Мне говорили, что я пугаю парней, потому что я высокая (мой рост почти 178 сантиметров), красивая, и у меня очень сильный характер. На самом деле я очень милая и любящая, поэтому, если бы парни нашли время, чтобы узнать меня получше, они бы это поняли», — призналась героиня материала.

Она также отметила, что на свиданиях некоторые мужчины никак не могли с ней заговорить. Собеседники, по ее словам, обычно слишком дерзкие и зацикленные на себе и видят в каждой девушке очередной трофей.

«Я бы на 100 процентов встречалась с фанатом, но каждый раз, когда я переписывалась с парнями через свой Instagram, они обращались со мной как с товаром. Да, я регулярно снимаюсь в бикини, но это работа, и большинство парней не видят во мне ничего, кроме этого», — высказалась Шевалье.

Модель заявила, что красота стала для нее одновременно благословением и проклятием, поскольку люди часто делают поспешные выводы о ее личности, опираясь только на внешность. Кроме того, другие девушки видят в ней конкурентку.

Так, на вечеринке в честь Хэллоуина Шевалье ненадолго оставила свой головной убор на свободном стуле. «Ко мне подошел парень и сказал, что он сидел на этом месте. Его девушка увидела, как он разговаривает со мной, взбесилась и начала кричать мне в лицо. Я вообще не агрессивный человек, поэтому просто ушла», — поделилась героиня материала, добавив, что никогда бы не украла чужого мужчину.

В октябре 2021 года женщина пожаловалась на неадекватные упреки мужчин из-за ее красоты. 28-летняя Рэйчел Боулз-Харфуш (Rachel Boles-Harfouche) работает адвокатом по уголовным делам в Калифорнии, США. По словам героини материала, никто не воспринимает ее всерьез из-за внешности. Так, один мужчина спросил, не является ли она женой адвоката.

