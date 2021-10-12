Женщина-адвокат пожаловалась на неадекватные упреки мужчин из-за ее красоты

Жительница Лос-Анджелеса пожаловалась на несерьезное отношение мужчин к себе из-за привлекательной внешности. Соответствующее видео появилось в TikTok.

Известно, что 28-летняя Рэйчел Боулз-Харфуш (Rachel Boles-Harfouche) работает адвокатом по уголовным делам в Калифорнии, США. В одном из последних роликов на своей странице женщина рассказала о том, что столкнулась с сексизмом и неадекватными упреками со стороны своих клиентов.

По словам героини материала, никто не воспринимает ее всерьез из-за красоты. Так, один мужчина спросил, не является ли она женой адвоката. Боулз-Харфуш поделилась и другими неприятными высказываниями, которые слышала в свой адрес во время работы.

«Извини, что не вслушивался в твои слова, потому что, боже, на тебя так приятно смотреть», «Вы уверены, что хотите быть адвокатом по уголовным делам? Это место не для женщин. Это тяжелая работа», «С такой фигурой вам не следует носить подобные платья, это отвлекает», — говорили они.

Публикация американки стала вирусной и набрала больше 470 тысяч просмотров и 68 тысяч лайков. Пользователи сети поддержали женщину в комментариях. «Мне так жаль, что это случилось с тобой. Я женщина-судья, и среди моих коллег полно женоненавистников. При этом талантливых женщин-адвокатов очень много», «Когда я говорю, что работаю в юридической фирме, мужчины предполагают, что я занимаю должность помощницы юриста», «Выше голову, не обращай внимания», — высказались юзеры.

В феврале предпринимательница объяснила страх мужчин перед привлекательными женщинами. 29-летняя Сабрина Саггу (Sabrina Saggu) работает в сфере торговли криптовалютами и зарабатывает больше 70 тысяч фунтов стерлингов (семь миллионов рублей) в год. Она объяснила, что из-за ее высокого дохода и роскошного образа жизни мужчины не воспринимают ее всерьез и постоянно судят о ней по внешности.