Блондинка сменила имидж и рассказала о невежественном отношении к ней мужчин

Девушка сменила имидж ради социального эксперимента и рассказала о невежественном отношении к ней со стороны окружающих из-за новой прически. Соответствующий материал публикует Mirror.

Диджей и блогерша Джоди Уэстон (Jodie Weston) из Лондона захотела выяснить, влияет ли цвет волос на поведение мужчин. Во время режима самоизоляции она несколько дней подряд выходила за продуктами в непривычном для себя образе. «У меня был короткий парик брюнетки, очки для зрения, топ с высоким воротом и длинными рукавами. Такой образ больше напоминал серьезную библиотечную атмосферу», — описала она свой наряд.

27-летняя героиня материала отметила, что прохожие не открывали ей двери и не делали комплиментов, как это обычно происходит с ней в образе длинноволосой блондинки. «Я не получала никаких знаков внимания, не видела оглядок в свою сторону, когда проходила через магазин. Никто не раздевал меня глазами», — поделилась Уэстон, добавив, что в диалог с ней вступали только «похожие на бухгалтеров парни или молодые люди в очках».

Девушка рассказала, что «гламурный образ» дает ей привилегии: многие люди активно стараются помочь ей в любом вопросе, дарят подарки и делают комплименты. Тем не менее, она подчеркнула, что иногда внимания чересчур много и что оно может быть как приятным, так и оскорбительным.

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Отмечается, что натуральный цвет волос Уэстон — темно-коричневый. После болезненного расставания с парнем в 2014 году она перекрасила волосы в светлый оттенок, а затем увлеклась и с 2017 года стала регулярно поддерживать платиновый блонд.

В декабре 2020 года украинка Алена Ануфриева с почти двухметровыми волосами рассказала о неприличных просьбах мужчин. Например, некоторые подписчики пишут девушке о желании понюхать, потрогать или даже купить ее волосы. По ее словам, она сразу блокирует такие письма. Ануфриева начала отращивать волосы в 12 лет, и к 31 году ее локоны достигли ступней. Раз в несколько месяцев она посещает салон красоты, чтобы слегка подрезать волосы.