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Модель пожаловалась на безработицу из-за чересчур сексуальной внешности

Модель Эми Круппс рассказала о проблемах с поисками работы из-за обилия мужского внимания
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Фото: @amy.kupps93

Американская Instagram-модель пожаловалась на проблемы в поиске работы из-за чересчур сексуальной внешности. Соответствующий материал публикует Mirror.

32-летняя Эми Круппс (Amy Krupps) преподавала историю для учеников 13-14 лет в школе Северной Каролины, но была вынуждена оставить эту должность, когда руководство учебного заведения выяснило, что у нее появилась учетная запись на платформе OnlyFans. По словам героини материала, с тех пор ей не удается найти «нормальную» работу, поскольку мужчины, которые проводят собеседования, находят ее слишком привлекательной.

«Сексуальность всегда была для меня проблемой. Я настолько уверена в себе, что это отпугивает парней, которые вступают со мной в диалог. При мне они начинают потеть, нервничать и краснеть», — призналась Круппс.

Несмотря на то что девушке нравится снимать откровенный контент для OnlyFans и получать за это деньги, ей хочется найти серьезную и постоянную работу. «Недавно я пыталась устроиться в автосалон. Один из механиков смотрел на меня в упор, когда перегонял Mercedes клиента, и врезался в дверь гаража», — поделилась модель.

Круппс также рассказала, что в скором времени планирует увеличить грудь, однако переживает из-за того, что после этого ее проблема с поиском работы только усугубится. «Временами меня обескураживает тот факт, что люди судят обо мне по внешности. Я довольно умная, много лет занималась преподаванием, но мужчины смотрят только на мою тонкую талию, грудь и пухлые губы», — заключила героиня материала.

Ранее в августе медсестра потеряла работу из-за откровенных фото в сети и разбогатела на их продаже. В 2020 году 37-летняя мать троих детей Элли Рэй (Allie Rae) завела страницу на платформе OnlyFans для дополнительного заработка. Спустя несколько месяцев после регистрации на сайте коллеги Рэй узнали о ее новом хобби и рассказали об этом начальству. Женщина решила бросить карьеру, занялась развитием аккаунта и начала зарабатывать 75 тысяч фунтов стерлингов в месяц (7,6 миллиона рублей).

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