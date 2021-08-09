Ценности
 
Последние новости
Австралийские ученые оценили эффективность «Спутника V»
Четыре региона России обнародовали статистику по заболевшим после вакцинации
Талибы захватили шестую столицу провинции Афганистана
Оценен финансовый ущерб «Барселоны» от ухода Месси
Севшая за руль без прав 16-летняя школьница разбилась насмерть в Новой Москве 
Задержан директор вагона-ресторана поезда после отравления детей на Кубани
Российский врач предложил приурочить вакцинацию учащихся к ежегодным медосмотрам
В популярном у россиян мессенджере нашли особо опасный вирус
Пользователей предупредили о недопустимых действиях при зависании компьютера
Новости партнеров
Прослушать новость

Учительница с седьмым размером груди стала моделью вопреки ухмылкам мужчин

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: @rachelperu1

Британская учительница бросила работу в школе и стала моделью вопреки нелестным высказываниям со стороны мужчин. Ее историю публикует Daily Mail.

Жительница Лидса Рейчел Перу (Rachel Peru) рассказала, что всю жизнь сталкивалась с ухмылками мужчин из-за седьмого размера груди. Помимо этого, большой бюст доставлял женщине дискомфорт в повседневной жизни и провоцировал боли в спине и шее. «Я пряталась за мешковатыми вещами», — призналась она.

По словам героини материала, она чувствовала себя неуверенно из-за чересчур большого размера груди, поэтому решила уменьшить ее с помощью пластики, однако отказалась от нее за неделю до запланированной операции. Отмечается, что после развода в 2011 году она начала чувствовать себя более уверенно и стала принимать свою фигуру.

По информации издания, через год после расставания с мужем Перу приняла участие в показе местного бренда одежды, что положило начало ее модельной карьеры. В конечном счете британка оставила работу учительницей, чтобы посвятить все свое время участию в фотосессиях и дефиле. «Теперь я одеваюсь так, чтобы подчеркнуть мой бюст», — заключила манекенщица.

Ранее в августе трансгендерная актриса потеряла работу и разбогатела на продаже откровенных фото. Николь Гибсон (Nicole Gibson) рассказала, что повсеместный режим самоизоляции «погубил» ее актерскую карьеру. По ее словам, она решила завести аккаунт на платформе OnlyFans, чтобы заработать деньги на жизнь. Она начала публиковать откровенные кадры, демонстрируя свое тело, и обрела популярность среди других пользователей платформы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Стюардесса бросила работу и разбогатела на продаже голых фото
Трансгендерная актриса потеряла работу и разбогатела на продаже откровенных фото
Няня бросила работу и разбогатела на продаже голых фото
Ценности
Ценности00:03 3 июня
Принцесса Диана

Властная красота.

Как женщины королевской семьи веками боролись с правилами дресс-кода и становились идолами моды
08:39 4 августа

Блогерша показала способ ускорить бритье ног и удивила подписчиков

04:06 4 августа

48-летняя модель разместила фото в бикини во время отдыха с 30-летним мужем

01:49 4 августа

Чересчур откровенный дизайн купальника популярного бренда смутил покупателей

Ценности00:0327 мая
Показ коллекции дизайнера Юлии Далакян на Mercedes Benz Fashion Week Russia, 2021 год

«Нам просто денег не хватает».

Почему российская мода не дотягивает до мировой и когда у нее появится шанс обогнать Запад
22:08 3 августа

Шорты размера XL оказались малы клиентке популярного бренда и вывели ее из себя

20:32 3 августа

Глюкоза вновь поделилась фото в бикини и вызвала споры в сети

19:34 3 августа

Девушка продала полметра волос, отрезала их на камеру и прославилась в сети

Ценности00:0117 мая
Бритни Спирс (в центре), 2002 год

Ниже пояса.

Как менялась мода на джинсы и почему спускать их на бедра вновь стало трендом
18:51 3 августа

Названы задающие главные модные тренды звезды

17:33 3 августа

Изменения во внешности Данилы Козловского на новом фото смутили фанатов

16:56 3 августа

Дочь Пескова раскрыла правду о своей свадьбе

Россия
В Северной Осетии оценили работу медиков во время аварии на кислородной станции
Девять человек погибли в реанимации больницы в Северной Осетии.
Причиной стал прорыв трубы, поставлявшей кислород больным
Минобрнауки выступило против принудительной вакцинации студентов
«Контрактников и офицеров сразу расстреливали»
Последний и решающий бой за Грозный глазами российского солдата
В Общественной палате прокомментировали проигрыш Грудинина в Верховном Суде
В Совфеде прокомментировали заявление Лукашенко о признании Крыма
«Добро пожаловать в ад»
Цикл «Ленты.ру» о первой чеченской войне
Все материалы
Мир
Британский спецназ отправили расследовать нападение на израильский танкер
Голосуй или умри!
Кровавые убийства, террор наркокартелей и атмосфера страха: как проходят выборы в Мексике
Губернатор Нью-Йорка начал терять сторонников после обвинений в домогательствах
Разведка США получила базу данных по вирусам из лаборатории Уханя.
Как она поможет выяснить происхождение COVID-19?
Талибы предостерегли США от вмешательства в происходящее в Афганистане
В результате наводнений в Германии погибли россияне
Российско-японские осложнения.
Чем опасно обострение курильского кризиса и на что готовы японцы, чтобы вернуть острова?
Все материалы
Бывший СССР
Мигранты сбежали из литовского лагеря из-за недовольства условиями жизни
«Лукашенко не ожидал такой реакции общества»
Как изменилась Белоруссия за год протестов и репрессий
Раскрыта повестка встречи Зеленского и Байдена
Поймай, если сможешь.
Как беглый судья собрал компромат на Зеленского с Порошенко и поссорил две украинские спецслужбы
Политолог объяснил причины провала белорусского протеста
Страх и ненависть на Иссык-Куле.
Власти Киргизии делают ставку на национализм. Придется ли русским уезжать из страны?
Белорусский политолог оценил перспективы интеграции с Россией
Все материалы
Экономика
Каждая седьмая госпрограмма в России оказалась неэффективной
Телки — на выход.
Доминированию коров в сельском хозяйстве приходит конец. Как их заменят козы и почему это выгодно?
США предсказали долгую безработицу
Life может и не Pay.
Почему эквайринговая компания выбирает ненадежные банки
Германия утроит расходы на восстановление после наводнения
Российских чиновников поймали на майнинге криптовалюты на работе
Адаптация для экономики.
О подготовке экономики страны к глобальному энергопереходу
Все материалы
Силовые структуры
Бывший оперативник рассказал о продаже наркотиков в Москве под видом котят
«Они не знали, что везут»
Наркоторговцы в России вернулись к схеме из 1990-х. Как она может заменить закладки?
Наркоторговцы в России вернулись к схеме распространения товара из 90-х
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
СК возбудил уголовное дело после гибели пациентов в больнице Северной Осетии
Из изолятора в подмосковной Истре сбежали пятеро заключенных.
Беглецы воспользовались гаечным ключом и халатностью охраны
Продавцов «куполов защиты» из секты «Орден пути» отправили в колонию
Все материалы
Наука и техника
Дважды Герой Советского Союза летчик Борис Сафонов погиб в бою 30 мая 1942 года«У нас героем становится любой»
Кем были Герои Советского Союза, за что их лишали званий и казнили?
Нечем дышать.
Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
«Ростех» презентовал Су-75
Способен ли российский истребитель уничтожить американский F-35?
Все материалы
Спорт
На МКС состоялись первые в истории «космические Олимпийские игры»
«Мы готовились к этому всю жизнь»
Россияне завоевали 71 медаль на Олимпиаде в Токио. Это лучший результат с 2004 года
Обыгравшая Аверину израильская гимнастка отреагировала на протесты россиян
Пита Тауфатофуа«Люди не в курсе нашей тяжелой работы»
Эти спортсмены не выиграли медалей на Олимпиаде, но все равно покорили мир
«Динамо» обыграло ЦСКА в третьем туре РПЛ
Российские гимнастки остались без золота Олимпиады впервые за 25 лет.
Их соперница грубо ошиблась, но все равно победила
Милонов назвал судейство художественной гимнастики на ОИ продажным
Все материалы
Культура
Pepsi, пейджер, MTV.
Как Россия полюбила «ВИА Гру», «Брата 2» и «Бандитский Петербург», но возненавидела Децла и рэп
Гвинет Пэлтроу, Харви Вайнштейн, Камерон Диас«Люди боялись его. Он внушал ужас»
Слежка, травля, угрозы. Как Харви Вайнштейн годами избегал наказания за домогательства
Какая-то дичь.
Каким получился новый блокбастер Disney о приключениях фрицев, феминисток и Скалы Джонсона в джунглях?
«Его сверхспособности — идиотские»
Как режиссер «Отряда самоубийц» воскресил главный кинопровал десятилетия?
Все материалы
Интернет и СМИ
Российских учителей и чиновников обяжут использовать отечественные мессенджеры
«Третий глаз»
Как система тотальной слежки доводит офисных сотрудников до самоубийства
Мужчина нашел потерянную семью спустя 40 лет благодаря старой газете
Раздвоение личностей.
Хакеры взяли на вооружение системы распознавания лиц. Чем это опасно для миллионов людей?
Мужчина признал свое свидание «худшим в жизни» из-за неожиданной просьбы девушки
За миллиардами людей во всем мире следят камеры. Чем это опасно?
 
Женщина установила замок в своей комнате и опозорила мужа
Все материалы
Ценности
Выглядящая на 20 лет женщина раскрыла реальный возраст и удивила подписчиков
Президент ЮАР Джейкоб Зума (в центре) и премьер-министр провинции Гаутенга Дэвид Махура (справа) танцуют во время празднования Дня Африки 24 мая 2015 года в ПреторииМиллиардеры трущоб.
Как живут богатейшие люди Африки, пока их страны утопают в нищете
Эксперт раскрыл оптимальную частоту принятия душа
Ники МинажРезиновая мечта.
Как «кроксы» превратились из обуви для моряков в модный тренд и принесли миллионы своим создателям
Голливудская актриса вышла в свет в оголяющем грудь платье
Себастьян Курц в кампании партии Die neue VolksparteiКлевый канцлер.
Как самый сексуальный политик планеты бросил университет и возглавил страну
Кайли Дженнер снялась в бикини из золота за сотни тысяч рублей
Все материалы
Путешествия
Советская сказка.
Что ждет россиян в Азербайджане и почему там должен побывать каждый
Турцию охватили пожары и новая вспышка коронавируса.
В огне погибли люди, россиян эвакуируют из отелей
«Здесь совсем другие люди»
Россиянин отправился в Пакистан за приключениями. Чем его удивила мусульманская страна?
Все материалы
Из жизни
«Детям пришлось несладко»
Как россиянин перебрался в благополучный Люксембург и нашел там сходство с Советским Союзом
Келли О'Нил в сериале Swamp Murders: The Chameleon KillerУбийца-хамелеон.
Полиция 12 лет гонялась за неуловимой преступницей. Перехитрив всех, она унесла свои тайны в могилу
«Я поняла, что покончу с собой»
Что вынуждает горожан уходить в леса, надевать шкуры и жить как первобытные люди
«Они верят, что для успеха нужно задобрить духов»
История россиянина, переехавшего в Таиланд, а потом — в Швейцарию
Все материалы
Новый кроссовер Genesis GV70 получил рублевый ценник
Видео: BMW M4 в руках диванного петролхеда
Почему «четверка» абсолютно бесполезная, но от этого не менее классная машина
В России завершились продажи доступного кроссовера Geely
Porsche Panamera: разборки внутри семьи
Рестайлинг Porsche Panamera расставил все по своим местам
Камеры начали штрафовать россиян за выключенные фары
Китайцы наступают: 15 самых продаваемых кроссоверов и внедорожников России
Прорыв Coolray и доминирование Creta
Кросс-купе Volkswagen ID.5 GTX раскрыли на фотографиях и видео
Все материалы
Среда обитания
В Москве начали вызывать лифты через смартфоны
«Лучше удержать квартирантов»
Сдача жилья в аренду уже не приносит дохода. Что будет с ценами?
Названы районы Москвы с дешевеющими квартирами
Праведный огонь.
Глобальное потепление выжигает планету пожарами. Почему человечество бездействует?
Сдача квартир в аренду перестала приносить россиянам прибыль
Убийственная мгла.
Как месторождение угля разрушило благополучие американского города и погубило его жителей
ООН предупредила о росте числа экологических катастроф
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
«Мы ощутили место силы»
Белоснежные простыни, японские купели и самшиты: зачем россияне едут в глэмпинги
«Вдруг я понимаю: это следы медведя»
Как москвичка изменила свою жизнь, чтобы объездить Россию и снять ее с дрона
Резонанс души.
На Руси дерево использовали для переговоров с духами. Как из него создавались архитектурные шедевры?
Крещение киевлян«По крещеным детям плакали, как по мертвым»
Историк о главных мифах про крещение Руси
Край земли и острова дымящихся вулканов.
Как русские первопроходцы покоряли Камчатку и какие опасности их поджидали?
«Это таинственно, по-королевски»
Как исламская мода покоряет женщин по всему миру
Таежный дзен.
Как Сибирь пытается стать лучшим местом для летнего отдыха в России
Все материалы