Учительница с седьмым размером груди стала моделью вопреки ухмылкам мужчин

Британская учительница бросила работу в школе и стала моделью вопреки нелестным высказываниям со стороны мужчин. Ее историю публикует Daily Mail.

Жительница Лидса Рейчел Перу (Rachel Peru) рассказала, что всю жизнь сталкивалась с ухмылками мужчин из-за седьмого размера груди. Помимо этого, большой бюст доставлял женщине дискомфорт в повседневной жизни и провоцировал боли в спине и шее. «Я пряталась за мешковатыми вещами», — призналась она.

По словам героини материала, она чувствовала себя неуверенно из-за чересчур большого размера груди, поэтому решила уменьшить ее с помощью пластики, однако отказалась от нее за неделю до запланированной операции. Отмечается, что после развода в 2011 году она начала чувствовать себя более уверенно и стала принимать свою фигуру.

По информации издания, через год после расставания с мужем Перу приняла участие в показе местного бренда одежды, что положило начало ее модельной карьеры. В конечном счете британка оставила работу учительницей, чтобы посвятить все свое время участию в фотосессиях и дефиле. «Теперь я одеваюсь так, чтобы подчеркнуть мой бюст», — заключила манекенщица.

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