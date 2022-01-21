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Окрашивание волос из 2000-х вновь вернулось в моду благодаря знаменитостям

Трафаретное окрашивание из 2000-х годов вновь стало трендовым благодаря певице Рианне

Фото: @dualipa

Трафаретное окрашивание, которое обрело широкую популярность в 2000-х годах, стало трендовым благодаря знаменитостям. Об этом сообщает Seventeen.

Согласно материалу издания, в моду вновь вернулся футуаж — техника, в которой используются специализированные шаблоны для создания ярких рисунков и узоров на волосах. Известно, что упомянутое окрашивание появилось еще в 1990-х годах, однако стало особенно актуальным в 2000-х годах.

Журналисты обратили внимание на последние выходы звезд и их публикации в социальных сетях, на которых они демонстрируют разноцветные прически. Например, певица Рианна снялась в рекламной кампании собственного бренда нижнего белья Savage X Fenty Beauty с черными волосами в красную полоску.

В то же время поп-исполнительница Дуа Липа поделилась снимком, на котором видно, что на ее пряди нанесены штампы в виде сердец. Американская рэперша Megan Thee Stallion, в свою очередь, нанесла на всю длину волос трафареты в форме цветов.

В сентябре 2021 года стало известно, что популярный в 1990-х способ окрашивания волос вновь вернулся в моду. Пользователи соцсети TikTok начали массово использовать дешевый спрей для волос бренда Sun-In. Упомянутое средство осветляет локоны без красящих веществ в составе.

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Майя Пономаренко
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