Популярный в 1990-х способ окрашивания волос вновь вернулся в моду

Пользователи сети вновь вернули в моду популярный в 1990-х способ окрашивания волос. Об этом сообщает The Sun.

Согласно материалу, юзеры соцсети TikTok начали массово использовать дешевый спрей для волос бренда Sun-In. Упомянутое средство осветляет локоны без красящих веществ в составе. Отмечается, что для достижения желаемого эффекта необходимо распылить Sun-In на влажные волосы и высушить их феном или на солнце.

По информации издания, из-за популяризации Sun-In в TikTok, производители продукта выпустили спреи с улучшенным составом, который наносит меньше вреда структуре волос. 33-летняя блогерша Джессика Картер (Jessica Carter) из Сомерсета решила проверить на своих локонах эффект нового Sun-In lemon fresh стоимостью 14 фунтов стерлингов (1392 рубля).

«У меня плохие воспоминания о дешевых продуктах в стиле Sun-In, которыми мы с друзьями пользовались, когда были подростками. Тогда мы хотели добиться окрашивания в стиле выгоревших пляжных локонов, а на деле получали желтые, сухие и ломкие волосы», — объяснила она.

По словам производителей Sun-In, новая формула спрея не содержит парабены и спирт, что делает его более щадящим по сравнению со старой версией, которая выпускалась в 1990-х годах. «Я сразу заметила разницу. Я использовала спрей в течение двух недель, и обнаружила, что мои волосы заметно осветлились, и при этом стали блестящими и мягкими», — заключила Картер.

В апреле другая женщина также поделилась опытом использования спрея Sun-In. Сара Мэррифилд (Sarah Merrifield) рассказала, что в прошлом она ходила в парикмахерскую и отдавала более 100 фунтов стерлингов (10,6 тысячи рублей) за окрашивание. В то время она была студенткой и не могла позволить себе проводить дорогостоящую процедуру слишком часто. В связи с этим женщина начала использовать осветляющий спрей для волос бренда Sun-In.

