Унесенный цунами в открытое море мужчина плыл 26 часов и выжил

Житель государства Тонга провел в воде 26 часов после того, как цунами унесло его в открытое море, и выжил. Об этом сообщает NPR.

57-летний плотник на пенсии Лисала Фолау, который живет на небольшом острове Атала с населением 60 человек, рассказал, что вечером 15 января красил свой дом и услышал от своего брата о надвигающемся цунами. Мужчина и его племянница залезли на дерево в надежде спастись.

Когда шторм утих, они спустились вниз, но после этого их накрыло огромной шестиметровой волной и смыло в море. Мужчина отметил, что у него есть проблемы с ногами, из-за чего он не может нормально ходить. Он услышал, как сын зовет его с суши, но не стал откликаться. «Я думал, что если отвечу ему, он бросится мне на помощь, и мы оба пострадаем. Поэтому я просто плыл среди надвигавшихся одна за другой волн. Я надеялся, что смогу зацепиться за дерево. В таком случае, если я погибну, то спасатели смогут найти меня, и семья сможет меня похоронить», — рассказал Фолау.

Мужчина доплыл до земли на острове Токетоке. Он увидел полицейскую лодку, которая направлялась в сторону Аталы, и начал махать им тряпкой, но полицейские не остановились. Фолау поплыл к острову Поло. Он плыл семь часов. Оттуда он направился к Сопу на острове Тонгатапу. Во время заплыва длиной в 7,5 километра он думал о семье. Житель Тонга добрался до берега спустя 26 часов после того, как волна унесла его в море.

Мужчина выбрался на берег и отправился искать помощи. Он подобрал палку и использовал вместо трости. Проезжавший мимо водитель подобрал Фолау и помог ему связаться с семьей.

Извержение подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай 14 января вызвало в государстве Тонга цунами, которое разрушило практически все дома на небольших отдаленных островах архипелага. Власти назвали произошедшее «беспрецедентной катастрофой».

Ранее сообщалось, что дельфины в ирландском заливе Трали помогли спасти пловца, который 12 часов дрейфовал в ледяной воде. Спасенный заявил, что пытался проплыть более восьми километров от берега, но оказался плохо подготовлен к заплыву.