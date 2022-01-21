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В российском регионе тело сотрудницы полиции нашли около ее места службы

В Тульской области сотрудница полиции покончила с собой около места работы

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Тульской области тело сотрудницы подразделения по вопросам миграции Куркинского района нашли на дереве около МФЦ, где служила женщина. Об этом сообщает региональное издание Myslo.

По предварительным данным, 40-летняя работница полиции покончила с собой. Она оставила предсмертную записку.

У женщины остался несовершеннолетний ребенок.

Ранее сообщалось, что в Москве 51-летний задержанный совершил самоубийство в СИЗО №3. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Отмечалось, что его задержали в декабре прошлого года по подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью.

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Мария Рубникович
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