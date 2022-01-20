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Российский арестант совершил суицид в СИЗО

«МК»: в Москве 51-летний задержанный покончил жизнь самоубийством в СИЗО №3

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

В Москве 51-летний задержанный покончил жизнь самоубийством в СИЗО №3 («Красная Пресня»). Об этом в четверг, 20 января, сообщает «Московский комсомолец».

По данным издания, мужчина совершил суицид 19 января в 12:55. Его задержали в декабре прошлого года по подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью. В настоящий момент выясняются все обстоятельства произошедшего.

18 января сообщалось, что в Волгоградской области 31-летний заключенный покончил с собой в одиночной камере СИЗО № 5. По факту случившегося была организована проверка.

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Елизавета Новикова
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