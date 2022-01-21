Великобритания назвала последствия «вторжения» на Украину

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс назвала последствия вторжения на Украину, заявив, что это приведет к затяжному кризису и человеческим жертвам. Ее слова приводит ТАСС.

«Приведет лишь к ужасному затяжному кризису и человеческим потерям, как мы знаем из советско-афганской войны и конфликта в Чечне», — сказала она.

Трасс также назвала РФ и Китай «глобальными агрессорами», которые, по ее мнению, осмелели так, как Великобритания и ее союзники «не видели со времен холодной войны». «Они стараются экспортировать диктатуру в качестве услуг по всему миру», — отметила министр, добавив, что по этому причины режимы «наподобие Белоруссии, Северной Кореи и Мьянмы находят ближайших союзников в Москве и Пекине».

Она призвала работать с такими партнерами, как Австралия, Израиль, Индия, Япония, Индонезия, устанавливая более тесные связи с этими странами. «Пришло время для свободного мира проявить последовательность и принципиальность», — заключила Трасс.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что агрессия против Киева, планы которой РФ отрицает, перечеркнет призыв к главе МИД России Сергею Лаврову к совместной работе над восстановлением и совершенствованием архитектуры безопасности Европы.