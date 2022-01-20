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США назвали последствия «вторжения» России на Украину

Госсекретарь США Блинкен: агрессия РФ против Киева перечеркнет призыв к совместной работе

Фото: Alex Brandon / Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что агрессия против Киева, планы которой РФ отрицает, перечеркнет призыв к главе МИД России Сергею Лаврову к совместной работе над восстановлением и совершенствованием архитектуры безопасности Европы. Такие последствия «вторжения» называет РИА Новости.

«Буду призывать, чтобы Россия нашла путь назад к соглашениям, под которыми она подписывалась на протяжении десятилетий, и работала с США, нашими союзниками и партнерами в Европе над написанием будущего, которое бы обеспечило нашу взаимную безопасность», — сказал Блинкен.

Он добавил, что также даст понять, что такая возможность будет «уничтожена российской агрессией против Украины» и приведет к тому, на что «жалуется» Москва, то есть усилит оборонительный альянс НАТО.

18 января Лавров и Блинкен созвонились и обсудили переговоры по гарантиям безопасности (их проект предложила Москва) и ситуацию на востоке Украины. Российский министр настоял на том, чтобы Вашингтон перестал «тиражировать спекуляции о российской агрессии». Москва неоднократно заявляла, что Россия не собирается нападать на другие государства.

Марина Совина
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