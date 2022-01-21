Российский фондовый рынок рухнул

В начале основной торговой сессии российский фондовый рынок демонстрирует значительное падение. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

Индекс Мосбиржи рухнул на 2,83 процента, до 3416,56 пункта, индекс РТС — на 3,43 процента, до 1400,81 пункта. Рубль также слабеет по отношению к основным валютам, однако менее существенно.

По состоянию на 10:05 доллар торгуется на уровне 76,74 рубля, евро — 86,93 рубля. Такие результаты российская валюта показывает на фоне снижения нефтяных котировок. Сорт Brent по сравнению с началом суток теряет 1,5 процента (87 доллара за баррель), сорт WTI — 1,74 процента (84 доллара).

Лидерами падения из числа «голубых фишек» стали «Русал» (минус 2,04 процента, 72,49 рубля), «Озон» (минус 1,73 процента, 1474 рубля) и «Полиметалл» (минус 1,62 процента, 126,4 рубля). Рост показал только «Магнит» (0,19 процента, 5000,5 рубля), наименьшее падение у ММК (минус 0,11 процента, 61,93 рубля) и «Сбера» (минус 0,16 процента, 243,6 рубля). После обвала с начала торгов рынок перешел коррекционному росту.

В основе движения российского фондового рынка в последние недели лежит геополитика. Ситуация вокруг Украины привела к угрозе новых санкций в отношении России. США объявили, что в случае любой формы вторжения российский войск на Украину они готовы пойти на беспрецедентные меры, в том числе запрет на расчеты в долларах.

Накануне российский фондовый рынок показывал коррекционный рост на фоне отсутствия новых негативных новостей. Сегодня, 21 января, в Женеве намечены переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена.