В России усомнились в возможности запретить майнинг криптовалют

Опрошенные РБК эксперты усомнились в возможности запретить майнинг криптовалют в России. По их мнению, реализовать подобную инициативу Центробанка технически сложно и нецелесообразно.

Президент Российской ассоциации криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейна (РАКИБ) Юрий Припачкин указал, что ЦБ не разрешал выпуск криптовалюты, поэтому не может и запретить его. По его словам, в России около 17 миллионов человек имеют криптокошельки, поэтому при правильном регулировании эти средства можно вывести в легальный оборот.

В качестве примера эксперт привел попытку запрета долларов в Советском Союзе. Он отметил, что из-за этого возник большой теневой рынок. Что касается майнинга, регулировать его нелегальные случаи без оплаты электроэнергии можно и согласно текущему законодательству.

«Запретить саму криптовалюту нельзя, можно запретить только криптовалютные операции, но отследить реализацию такого запрета будет трудно, и рынок моментально станет черным. Тогда проблемы возникнут и у людей, которые пытаются законно торговать криптовалютами и готовы платить налоги», — добавил CFO донатной платформы destream Тачат Игитян.

В настоящее время майнингом только одного биткоина в России занимаются около 300 тысяч физических и юридических лиц, они имеют совокупную выручку 1,5 миллиарда долларов в год. На других криптовалютах зарабатывается еще около 2,5 миллиардов, подсчитал оператора дата-центра BitRiver. Если взимать с этих средств легальные налоги, в бюджет каждый год будет поступать около 50 миллиардов рублей дохода.

Российский интернет-омбудсмен и владельца Russian Mining Company Дмитрий Мариничев полагает, что технически заблокировать майнинг и оборот криптовалют несложно, агрессивный контроль устанавливают многие государства мира. При этом пользы от криптовалют гораздо больше, чем декларируемого вреда, поэтому запрещать их оборот и добычу неразумно, резюмировал эксперт.

Ранее российский Центробанк подготовил доклад, в котором выступил за полный запрет в стране майнинга и сделок с криптовалютами. Регулятор настаивает, что такие активы влекут за собой значительные риски для российского финансового рынка.

ЦБ утверждает, что граждане могут потерять вложения, сама криптовалюта похожа на пирамиды, поскольку зависит от информационного фона, а биржи «нередко становятся объектами хакерских атак». Регулятор также считает, что криптовалюты опасны для рубля.

