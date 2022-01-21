Еще одна пляжная страна смягчила правила въезда для россиян

Еще одна пляжная страна смягчила коронавирусные ограничения — власти Вьетнама упростили правила въезда для иностранных туристов, в том числе путешественников из России. Об этом в пятницу, 21 января, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство иностранных дел республики.

Директор департамента информации и печати МИД Вьетнама Ле Тхи Тху Ханг заявила, что правительство подписало на этой неделе распоряжение об упрощении условий въезда в страну.

«Документ уже вступил в силу», — сказала дипломат и уточнила, что теперь иностранцы, а также вьетнамцы, живущие за границей, и их родственники с действующими долгосрочными въездными визами или видом на жительство вновь могут въезжать в республику без дополнительных согласований и получения специальных разрешений компетентных органов, отвечающих за противодействие эпидемии коронавируса.

В декабре 2021 года министерство туризма Вьетнама обратилось к правительству с предложением отменить визы для россиян. В ведомстве напомнили, что до ограничения авиасообщения республика давала право безвизового въезда на срок до 15 дней гражданам более 12 государств — такой подход положительно влиял на турпоток в страну.