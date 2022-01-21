В российском городе акушеры обливали холодной водой и били роженицу

В городе Кронштадте сотрудники акушерско-гинекологического отделения обливали холодной водой и били по лицу поступившую к ним роженицу. Пострадавшая девушка рассказала изданию Znak, что они угрожали принять у нее роды прямо на ковре у входа в здание медицинского учреждения.

В группе «Подслушано в Кронштадте» во «ВКонтакте» россиянка призналась, что медики оскорбляли ее, например, называли «малолетней дыркой».

«Во время всего процесса воды шли обильно, меня просили стоять на одном месте, по причине [того], что я капаю им на пол. [Сказали, что] мыть за мной никто не обязан», — вспоминает девушка.

После родов россиянка все же подписала заявление об отсутствии претензий. Девушка мотивировала свой поступок тем, что хотела поскорее покинуть медицинское учреждение. Впоследствии она пожалела о таком решении.

В свою очередь главный врач больницы отказался комментировать случившееся представителям Znak.

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