Врачи оставили россиянку после родов с дырой в животе

Двадцатилетней сироте из Крыма Екатерине Копатенко сделали кесарево сечение и оставили дыру в животе. Эта история возмутила жителей полуострова, сообщает РИА Новости.

После родов Екатерину выписали домой с разошедшимися швами, а ее ребенка оставили на ИВЛ с отеком мозга. «Через несколько дней у нее поднялась температура, но в больнице, куда ее доставила скорая, живот смазали йодом и порекомендовали ходить в поликлинику на перевязки», — сообщает агентство.

Волонтер движения «Мы вместе» Наталья Дербина поддерживает связь с Екатериной уже несколько лет. Она рассказала, что девушка позвонила ей после родов и припросила найти молокоотсос, а после сообщила, что ей сделали кесарево, а ребенка забрали в больницу.

«В конце февраля она пришла ко мне вернуть молокоотсос. Вся белая-белая. Я живого человека такого цвета еще не видела. Сама Катя маленькая, худенькая. Показала мне фотографию своего живота: после того как швы сняли, появилась дырка», — отметила волонтер.

Доктор, по словам Дербиной, успокоил Екатерину, сказав, что такое случается — заживет. Швы продолжали расходиться и появилась температура.

В больнице что-то прочистили и помыли, отправив больную домой. Позже Екатерина и Наталья отправились в больницу снова. «Хирурги посмотрели, промыли шов, поставили дренаж. Как мы потом выяснили, ей запихали в рану полметра бинта с йодом», — сказала Дербина.

Затем о проблеме Кати узнали в соцсетях, ей помогли волонтеры и квалифицированные врачи, сейчас ее состояние в норме. Девушка переживает только из-за сына, поскольку пока сама находится в стационаре, а отец ребенка официально не является близким родственником.

«Малыш вышел из комы, в которой находился несколько дней, и набирает вес, это хорошо. Но что с ним будет после такого диагноза — большой вопрос», — заключила волонтер движения «Мы вместе».

По информации из соцсетей следователи организовали проверку.

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