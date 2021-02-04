В России охранник отказался пустить рожающую женщину в роддом

В Гатчине Ленинградской области охранник отказался пустить в роддом рожающую россиянку. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Женщина приехала в перинатальный центр из Кировска около часа ночи. Из-за того что ее не пустили внутрь, она начала рожать прямо на улице.

Однако возле перинатального центра оказалась расположена станция скорой помощи. Медики успешно приняли роды в своем автомобиле и передали ребенка врачам.

По данным канала, охранник не предупредил руководство центра о рожающей женщине. Предположительно, в его отношении проведут проверку.

Ранее сообщалось, что иркутские врачи спасли беременную женщину с коронавирусом и полным поражением легких. Она заразилась на 32-й неделе беременности и после самостоятельного лечения обратилась к врачам. Медики сделали экстренное кесарево сечение, после чего отправили мать в реанимацию на два месяца. Ребенок россиянки родился абсолютно здоровым.