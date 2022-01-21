МВД Сербии сообщило о готовящемся покушении на президента Вучича

Глава МВД Сербии Александар Вулин заявил о подготовке покушения на президента республики Александра Вучича. Слова министра передает ТАСС.

По его словам, одна из стран ЕС передала информацию об организованной преступной группе (ОПГ). Ее создал криминальный авторитет Радое Звицер, глава Кавачского криминального клана. Целью создания банды является убийство политика.

В феврале 2021 года стало известно, что на президента Сербии также готовилось покушение. Убийство должно было произойти 27 января, когда Вучич открывал в Белграде памятник основателю сербского средневекового государства Стефану Немане. Защищать президента в этот день отправили более 850 бойцов спецназа.

В 2020 году Вучич объявил войну организованной преступности. После его выступления в Белграде произошел ряд громких заказных убийств.