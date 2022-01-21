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Команду Зеленского заподозрили в «употреблении запрещенных препаратов»

Политтехнолог Бодров: команда президента Зеленского вернула Порошенко в «большую политику»

Фото: Globallookpress.com

Политтехнолог Андрей Бодров в эфире телеканала «НАШ» заявил, что действия команды президента Украины Владимира Зеленского помогли вернуть экс-главу государства Петра Порошенко в «большую политику», в связи с чем заподозрил их в «употреблении запрещенных препаратов».

«Зеленский своими действиями вернул в большую политику пятого президента Петра Порошенко. Я не знаю, что они там курят, но товар очень качественный, я имею в виду технологов Зеленского. На самом деле на примере Медведчука (Виктор Медведчук, лидер партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" — прим. "Ленты.ру") можно было убедиться, что подобные вещи никак не добавляют ему рейтинга. Падение как продолжалось, так и продолжается», — подчеркнул эксперт.

Ранее депутаты Киевского городского совета поддержали постановление с осуждением политического преследования Петра Порошенко, которое будет направлено действующему главе государства Владимиру Зеленскому. «За» проголосовали 62 депутата при необходимом 61 голосе. Отмечается, что большая часть поддержавших решение — это представители фракций «Европейская солидарность» и «Удар» мэра Киева Виталия Кличко.

Марина Совина
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