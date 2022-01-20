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В Киеве осудили политическое преследование Порошенко

Депутаты Киевсовета осудили политическое преследование экс-президента Петра Порошенко

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Депутаты Киевского городского совета поддержали постановление с осуждением политического преследования бывшего президента Украины Петра Порошенко, которое будет направлено действующему главе государства Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает издание «Страна».

«За» проголосовали 62 депутата при необходимом 61 голосе. Отмечается, что большая часть поддержавших решение — это представители фракций «Европейская солидарность» и «Удар» мэра Киева Виталия Кличко.

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В документе депутаты осуждают политические репрессии и просят центральную власть отказаться от преследования Порошенко и других оппозиционных политиков. Они также призывают прекратить давление на органы местного самоуправления. «Другой цвет партийных флагов, успех других, другая точка зрения не должны быть поводом для давления, обысков или судилищ. Право быть другим — это демократия. Преследование за это право — диктатура», — говорится в заявлении.

19 января Печерский районный суд отпустил Порошенко под личное обязательство. Его подозревают в государственной измене из-за организации закупок угля с территории самопровозглашенных республик Донбасса.

Весной 2021 года в ряде коммунальных предприятий столицы, а также в доме главного архитектора Киева прошли обыски. По мнению мэра столицы Виталия Кличко, таким образом власть оказывает давление на органы местного самоуправления и на него самого, чего не было даже «в махровые времена Януковича».

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Алиса Реброва
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