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Россияне назвали главную причину для увольнения

«Зарплата.ру»: у 40% россиян есть желание уволиться из-за недовольства зарплатой

Фото: Shutterstock

Более 40 процентов россиян назвали неудовлетворительную зарплату главной причиной для желания уволиться с работы в 2022 году. Об этом говорится в опросе исследовательского центра «Зарплата.ру» (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Недовольство со стороны начальства качеством выполнения работы отметили как повод 15 процентов; сокращение штата, закрытие компании и отсутствие желания трудиться на нелюбимой работе — по 10 процентов. В целом, в 2022 году у 17 процентов россиян есть желание уволиться.

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Больше всего респондентов, задумывающихся о смене места работы, трудятся в сферах общественного питания, бухгалтерии, финансов и в банковской сфере. Самыми привлекательными отраслями, в которых россияне подыскивают варианты новой работы, являются IТ, сфера услуг и логистика.

Ранее в Фонде социального страхования (ФСС) рассказали россиянам о праве на выплаты после увольнения. Каждый житель страны в течение 30 дней после увольнения с работы имеет право просить у экс-работодателя оплаты больничного. Отмечается, что обратиться за этим пособием возможно в течение шести месяцев после выздоровления или установления инвалидности.

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Мария Строителева
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