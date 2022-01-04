Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Россиянам рассказали о праве на выплаты после увольнения

ФСС: работодатель в течение 30 дней обязан оплатить больничный уволившемуся сотруднику

Фото: Pixabay

В Фонде социального страхования (ФСС) рассказали россиянам о праве на выплаты после увольнения. Об этом сообщает «Российская газета».

По информации ФСС, каждый житель страны в течение 30-и дней после увольнения с работы имеет право просить оплаты больничного у экс-работодателя. Отмечается, что обратиться за этим пособием возможно в течение шести месяцев после выздоровления или установления инвалидности.

Размер пособия — 60 процентов от среднего заработка уволившегося сотрудника за последние два года. Больничные по уходу за детьми или родственниками, а также связанные с карантином, по закону бывший работодатель оплачивать не обязан.

Ранее сообщалось, что россиянам, которых сократили на работе в предпенсионном возрасте, с 1 января 2022 года разрешили выходить на пенсию досрочно. При этом есть обязательные условия для раннего ухода на пенсию — сокращение штата или ликвидация организации и наличие необходимого страхового стажа (25 лет для мужчин и 20 лет для женщин).

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Новый штамм коронавируса обнаружили во Франции
Три человека погибли при пожаре в расселенном доме в Сахалинской области
Россиянам рассказали о праве на выплаты после увольнения
Перечислены основные способы кибермошенников украсть данные и деньги
Климатолог предупредил россиян о нервной погоде в 2022 году
Необычного снеговика с галстуком-бабочкой заметили в Подмосковье
Два пилота погибли при крушении военного вертолета в Израиле
В США одобрили COVID-ревакцинацию детей от пяти лет
Инфекционист назвал срок улучшения ситуации с коронавирусом
Россиянам напомнили о влияющих на тяжесть похмелья факторах
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter