Жириновский заявил о ненависти к США и любви к русским во всем мире

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что люди по всему миру испытывают ненависть к США и любовь к русским, так как Штаты пытаются навязать другим странам свою диктатуру. Его слова с выступления на лекции для студентов РЭУ имени Г.В. Плеханова приводит URA.RU.

«Русских любят по всему миру. Я объехал весь мир, все ненавидят американцев, потому что они навязывают все силой и повсюду хамят», — заявил депутат в ходе лекции.

Также политик рассказал, что Вашингтон стремится везде поставить «своих людей» и привел в пример Латинскую Америку, Африку, Азию и Европу. По его мнению, из-за этого в Европе хотят создать собственную армию.

Ранее Жириновский предсказал эвакуацию миллионов жителей США в Сибирь из-за межнациональных конфликтов в стране. По его мнению, белые американцы по-прежнему составляют большинство населения в США, то через десять лет они превратятся в меньшинство, которое столкнется с дискриминацией.