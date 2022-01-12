Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Жириновский предсказал эвакуацию миллионов жителей США в Сибирь

Депутат Жириновский предсказал эвакуацию миллионов американцев в Сибирь из-за конфликтов

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Депутат Госдумы Владимир Жириновский в своем Telegram-канале предсказал эвакуацию миллионов жителей США в Сибирь из-за межнациональных конфликтов в стране.

Политик напомнил об истории СССР, который, по его мнению, распался из-за того, что «русские подкармливали национальные окраины». Как считает Жириновский, сейчас похожие процессы происходят в США.

«Там нет национальных окраин, но там есть афроамериканцы, мексиканцы, небелое население в общем, которое уже диктует свою волю, а белым все больше запрещают говорить о своих правах, своей культуре, своей истории. Их, по сути, просто отменяют в США», — написал депутат.

Жириновский отметил, что на данный момент белые американцы по-прежнему составляют большинство населения в США, то через десять лет они превратятся в меньшинство, которое столкнется с дискриминацией.

После этого, считает политик, начнется их эвакуация в Канаду, в Австралию, в другие регионы мира. «Может даже и нас попросят где-нибудь в Сибири поселить несколько миллионов», — допустил он.

Жириновский заключил, что в сложившихся условиях США «рухнут», поскольку новое общество после оттока белых американцев не сможет поддерживать такой же уровень развития технологий, экономики и жизни.

В декабре Жириновский заявил, что Россия должна полностью присоединить к себе Украину. Он также выразил мнение, что добиться уступок от США по этому вопросу легко, однако Вашингтону надо понять, что «в воздухе пахнет войной».

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Госдеп США выступил с заявлением из-за учений на западе России
Россиянка описала отдых в Таиланде фразой «неженкам тут не место»
В Госдуме предложили МИД нанять зоопсихологов для «общения с обезьянами»
Жириновский предсказал эвакуацию миллионов жителей США в Сибирь
Декольте девушки-бойца ММА восхитило фанатов
Очевидец рассказал о составе участников беспорядков в Алма-Ате
В Польше рассказали о «монетизации российской агрессии» в отношении Украины
США призвали отодвинуть военные силы от границ России
США упрекнули в «размазывании» между странами ответственности за угрозы России
Российский посол обвинил американских чиновников в подрыве переговоров
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter