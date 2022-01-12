Жириновский предсказал эвакуацию миллионов жителей США в Сибирь

Депутат Госдумы Владимир Жириновский в своем Telegram-канале предсказал эвакуацию миллионов жителей США в Сибирь из-за межнациональных конфликтов в стране.

Политик напомнил об истории СССР, который, по его мнению, распался из-за того, что «русские подкармливали национальные окраины». Как считает Жириновский, сейчас похожие процессы происходят в США.

«Там нет национальных окраин, но там есть афроамериканцы, мексиканцы, небелое население в общем, которое уже диктует свою волю, а белым все больше запрещают говорить о своих правах, своей культуре, своей истории. Их, по сути, просто отменяют в США», — написал депутат.

Жириновский отметил, что на данный момент белые американцы по-прежнему составляют большинство населения в США, то через десять лет они превратятся в меньшинство, которое столкнется с дискриминацией.

После этого, считает политик, начнется их эвакуация в Канаду, в Австралию, в другие регионы мира. «Может даже и нас попросят где-нибудь в Сибири поселить несколько миллионов», — допустил он.

Жириновский заключил, что в сложившихся условиях США «рухнут», поскольку новое общество после оттока белых американцев не сможет поддерживать такой же уровень развития технологий, экономики и жизни.

В декабре Жириновский заявил, что Россия должна полностью присоединить к себе Украину. Он также выразил мнение, что добиться уступок от США по этому вопросу легко, однако Вашингтону надо понять, что «в воздухе пахнет войной».