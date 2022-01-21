На Украине заявили о невозможности содержать «пехоту для бедных»

Украина не может позволить себе содержать на постоянной основе 200-300 тысяч вооруженных ополченцев, как предписывает штат военного времени. Об этом в интервью порталу «Укринформ» заявил командующий Силами территориальной обороны Вооруженных сил страны (ВСУ) Юрий Галушкин.

Речь идет о добровольческих подразделениях территориальной обороны, которые появились в начале 2022 года после соответствующего указа президента Украины Владимира Зеленского. По словам военного, хотя «костяк» этих сил уже был сформирован, пока такие формирования будут укомплектованы лишь на 70 процентов от изначальных планов. При этом офицер заверил, что эти войска не станут «пехотой для бедных», как на то указывают некоторые СМИ и «российская пропаганда».

«Будет возможность развернуться до сотен тысяч на базе этих батальонов и бригад. Но вы понимаете, какая это финансовая нагрузка для страны? В условиях войны мы однозначно развернем свои силы, но содержать 200 или 300 тысяч [бойцов] сил территориальной обороны повседневно невозможно», — рассказал Галушкин.

Он напомнил, что, согласно решению правительства, на Украине были созданы 25 бригад ополченцев. В каждой из них насчитывается от четырех до десяти батальонов. При этом руководство ВСУ только сейчас приступает к вопросу об обеспечении этих сил вооружением и боеприпасами.

«Конечно, есть определенные сложности, ведь у нас нет в каждой области пункта постоянной дислокации с ремонтом, с комнатами для хранения оружия, складами для хранения материально-технических средств, с сигнализацией», — подчеркнул командующий и добавил, что власти страны уже работают над снабжением сил территориальной обороны бронежилетами, касками и оружием.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому бойцы сил территориальной обороны страны получат право вооружаться охотничьими ружьями и винтовками. Предположительно, такие меры были приняты из-за нехватки в стране пехотного снаряжения — оно требуется для регулярных подразделений украинской армии.