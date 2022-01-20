На Украине начали формирование 150 вооруженных батальонов ополчения

На Украине начали формирование дополнительных военных сил — батальонов территориальной обороны. Эти вооруженные подразделения появятся в каждом районе республики, сообщает «Заборона» со ссылкой на военное ведомство страны.

Министерство обороны постановило сформировать 150 батальонов — по одному на каждый район Украины. В Киеве рассчитывают довести численность территориальных отрядов до 10 тысяч бойцов в мирное время и до 130 тысяч в «особый период». Обучать поступающих в батальоны будут служащие ВСУ, которые уже прибыли на места для выполнения этой задачи.

Вооружаться солдатам территориальных батальонов, по всей видимости, придется в том числе за свой счет. Президент Украины Владимир Зеленский разрешил членам таких объединений использовать личное оружие для выполнения боевых задач. Охотничьи карабины и винтовки им теперь можно носить без чехлов и даже заряженными.

Создание сил территориальной самообороны началось на Украине в 2021 году из-за слухов о якобы планирующемся российском вторжении. Один из штабов уже создали в Киеве по инициативе мэра города Виталия Кличко.

В США ранее приготовились обеспечить украинских партизан особым оружием. В случае падения украинской власти при вторжении России Вашингтон готов передать «украинским повстанцам» ракеты Stinger.