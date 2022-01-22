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Карнавал в Рио-де-Жанейро перенесли из-за омикрон-штамма

Карнавал в Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу перенесли на апрель 2022 года

Фото: Cristiane Mota / www.imago-images.de / Global Look Press

Традиционный карнавал в бразильских городах Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу перенесли из-за коронавируса. Изначально его должны были провести в феврале, однако теперь мероприятие отложено на апрель, сообщает CNA.

Данное решение было принято из-за распространения омикрон-штамма COVID-19. Как объяснил глава Департамента здравоохранения Рио-де-Жанейро Даниэль Соранц, санитарная обстановка в городе не позволяет провести массовое мероприятие в запланированную дату.

По данным издания, в настоящее время в Бразилии наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. За последние семь дней в стране ежедневно в среднем фиксировалось 120 тысяч новых заболевших.

Ранее власти Бразилии ввели пятидневный карантин для непривитых иностранных туристов. На пятый день изоляции путешественники должны сдать ПЦР-тест — в случае отрицательного результата им разрешат свободно перемещаться по стране.

Ксения Назарова
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