ЕС подготовил план смягчения ущерба для экономики при санкциях против России

Евросоюз подготовил план смягчения ущерба для экономики от санкций, которые сообщество может ввести в отношении России в случае агрессии против Украины. Об этом пишет El Pais.

Сообщается, что санкции могут быть введены практически незамедлительно и в координации с Лондоном и Вашингтоном. По данным источников, меры будут варьироваться от приостановки всего экономического сотрудничества с Москвой до резкого сокращения торговых отношений, включая импорт российского газа и нефти. Как пишет газета, возможный удар настолько велик, что Брюссель подготовил план для смягчения ущерба, который также неизбежно понесет европейская экономика.

Предложенная инициатива будет обсуждаться на закрытой встрече министров иностранных дел ЕС, которая состоится в Брюсселе под председательством Верховного представителя Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. Перед встречей пройдет видеоконференция с госсекретарем США Энтони Блинкеном. «Участие Блинкена показывает единство международного сообщества по отношению к позиции России и тесную координацию между союзниками», —отметил один из европейских дипломатов.

El Pais также уточняет, что, согласно тому же источнику, цель данной встречи состоит не в том, чтобы принять какие-то конкретные санкции, а в том, чтобы разработать сценарии и спланировать реакции, которые может вызвать каждая из них. Кроме того, источники издания исключают обнародования возможных мер.

При этом отмечается, что подготовленные инициативы не исключают возможности проведения переговоров с Москвой. «Наш план подготовлен, но в идеале было бы не применять его», — прокомментировал дипломатический источник.

Ранее сообщалось, что Вашингтон допускает принятие мер военного характера против России в случае эскалации ситуации вокруг Украины. Об этом заявила постоянный представитель США при Организации объединенных наций (ООН) Линда Томас-Гринфилд.