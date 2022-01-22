Аналитик назвал условия для падения курса евро ниже доллара

Аналитик ФГ «ФИНАМ» Александр Потавин назвал условия для падения курса евро дешевле уровня доллара. Его слова приводит агентство «Прайм».

По словам Потавина, нынешний мировой валютный порядок поддерживается огромным количеством денег. Соответственно, для падения евро ниже рубля нужны фундаментальные причины. Курс зависит от ряда показателей: состояния экономики (динамики ВВП, инфляции), динамики дефицита бюджета, внешнеторгового баланса, монетарной политики национальных центральных банков и динамики движения инвестиционного и спекулятивного капитала.

Аналитик заявил, что минимальное соотношение евро к доллару за последние 20 лет было в 2017 году из-за угрозы целостности Евросоюза. Тогда оно составляло 1,04, сейчас — 1,14. «Чтобы курс евро к доллару опустился хотя бы до минимумов последних лет, нужно, чтобы экономическая ситуация в еврозоне стала намного хуже, чем в США», — сказал эксперт. Он отметил, что евро будет стоить меньше доллара в случае, если в еврозоне будет глубокий кризис, а в США — экономический бум.

Ранее аналитик «ФИНАМ» Андрей Маслов напомнил, что рубль дважды за последние две недели обновил девятимесячные минимумы. Специалист заявил, что укрепление национальной валюты возможно при сокращении геополитических рисков России из-за Украины.