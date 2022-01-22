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В России проиндексируют цены на топливо

Минфин: индексация условной цены топлива в России планируется с 1 июля 2022 года

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Индексация условной цены топлива в России планируется с 1 июля 2022 года. Об этом заявил заместитель министра финансов Алексей Сазанов, его слова приводит ТАСС.

По его словам, в Минфине ведется обсуждение параметров поправок топливного демпфера (компенсации за сдерживание цен на топливо на внутреннем рынке). В обсуждении принимает участие и Минэнерго, отметил Сазанов.

Ранее стало известно, что в России хотят увеличить объем потребления природного газа в качестве моторного топлива. Минэнерго намерен скорректировать показатель для городов-участников федерального проекта «Чистый воздух».

Аналитики предполагали, что в 2022 году автомобильное топливо в России подорожает. Эксперты спрогнозировали подорожание бензина на 8-10 процентов или пять рублей за литр в 2022 году. Такой скачок стоимости связан с ростом инфляции и с увеличением издержек бизнеса. В 2021 году рост цен на топливо почти сравнялся с инфляцией и составил немногим более восьми процентов, согласно данным Росстата.

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Варвара Кошечкина
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