В России подорожает бензин

Аналитики заявили, что в 2022 году автомобильное топливо в России подорожает. Ожидаемый скачок в цене бензина связан с ростом инфляции и с увеличением издержек бизнеса, пишут «Известия».

Эксперты спрогнозировали подорожание бензина на 8-10 процентов или пять рублей за литр в 2022 году. Такой скачок стоимости связан с ростом инфляции и с увеличением издержек бизнеса. В 2021 году рост цен на топливо почти сравнялся с инфляцией и составил немногим более восьми процентов, согласно данным Росстата.

Старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова отметила, что бензин в среднем дорожает на 8-10 процентов ежегодно, поэтому 2022 год не станет исключением. Увеличение стоимости топлива произойдет вслед за ростом издержек бизнеса на оплату труда, логистику и хранение.

Член комитета Госдумы по энергетике Юрий Станкевич объяснил, что основными факторами влияния на рынок нефтепродуктов по-прежнему являются мировые цены и фискальная политика государства по отношению к ТЭК.

«После стрессового 2020 года, когда цены на нефть опускались до отрицательных значений, в 2021-м оптимизм в стоимости топлива был значительно выше оптимизма экономики в целом. Растущий спрос, ограниченный выезд за рубеж, продолжающие рост акцизы стали основными факторами формирования высоких оптовых цен», — подчеркнул депутат.