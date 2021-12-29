Новак рассказал о мерах для сдерживания цен на бензин

В целях недопущения сильного роста цен на бензин, российские власти разработали комплекс мер. Об этом сообщил вице-премьер России Александр Новак в разговоре с РБК.

По его словам, на цены влияет рост затрат и акцизов. Для нивелирования данных факторов были разработаны предложения о корректировке топливного демпфера. Их поддержал председатель правительства Михаил Мишустин, рассказал Новак.

Вице-премьер отметил, что в 2021 году индикативная цена была снижена на 1800 рублей и планировалось, что она восстановится на эту сумму с 1 января 2022 года. Однако это могло повлиять на розничные цены, поэтому от этого восстановления решено отказаться, подчеркнул Новак. Также будет повышен уровень компенсации от разницы между экспортной ценой и индикативной ценой на бензин с 68 процентов до 83 процентов.

Помимо этого обсуждается предложение увеличить норматив продаж бензина на бирже с 11 процентов до 12 процентов.

Ранее Новак заявил, что в 2022 году для России будет комфортной цена на нефть 65-80 долларов за баррель. Он пояснил, что специально взял большой диапазон, поскольку на рынке не исключается волатильность.