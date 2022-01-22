В России оценили возможность выдачи США лидера хакерской группы

У России нет планов выдать США возможного лидера международной хакерской группы The Infraud Organization Андрея Новака, ранее арестованного в Москве и объявленного в розыск в США по обвинению в кибермошенничестве. Возможность его выдачи Штатам в разговоре с ТАСС оценил информированный источник.

«Российское законодательство запрещает выдачу иностранному государству граждан своей страны», — сообщил агентству собеседник. При этом источник добавил, что если среди задержанных членов организации будет фигурант без гражданства России, то после расследования уголовного дела в РФ и суда его экстрадируют в страну, где в отношении него возбуждено дело.

Уточняется, что ранее задержанных Новака и других вероятных участников группы — Кирилла Самокутяева, Константина Бергмана и Марка Бергмана — обвиняют в неправомерном доступе к компьютерной информации и неправомерном обороте средств платежей. Новак был арестован на два месяца, остальные фигуранты отправлены под домашний арест. Следователи продолжают устанавливать других участников The Infraud Organization.

Сотрудники ФСБ России при содействии правоохранительных органов США задержали в Москве возможного основателя международной хакерской группы The Infraud Organization Андрея Новака и трех других предполагаемых членов организации 22 января. Сообщалось, что основным способом заработка хакеров были кражи данных кредитных карт и их использование.