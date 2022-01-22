В России арестовали основателя второй за месяц хакерской группы

Сотрудники ФСБ России при содействии правоохранительных органов США арестовали в Москве предполагаемого основателя международной хакерской группы The Infraud Organization Андрея Новака. Об этом сообщает ТАСС.

Новак был объявлен в розыск в США по обвинению в кибермошенничестве. Также были задержаны еще трое участников организации. Утверждается, что основным способом заработка хакеров были кражи данных кредитных карт и их использование. Сейчас ведется поиск остальных участников банды.

Нынешняя операция — вторая известная за месяц. 14 января правоохранительные органы при оперативной поддержке ФСБ задержали участников группировки REvil, которые занимались распространением вирусов-вымогателей. У хакеров тогда были изъяты 426 миллионов рублей, 500 тысяч евро, 600 тысяч долларов США и 20 премиум-авто, купленных на доходы от незаконной деятельности. На след банды спецслужбы вышли после обращения властей США, сообщивших о причастности лидера группировки к посягательствам на информационные ресурсы зарубежных компаний. В результате действий ФСБ и МВД России группировка прекратила существование.

