Политолог оценил версию о причастности преемника Кеннеди к его убийству

Бывшего президента США Линдона Джонсона считали причастным к убийству своего предшественника и предотвращению ядерного удара по Вьетнаму. Политолог Института международных исследований МГИМО Виктор Зимин в разговоре с «Лентой.ру» оценил реальность историй, которые СМИ публиковали о Джонсоне со ссылкой на рассекреченные документы.

На пике своей политической карьеры Линдон Джонсон стал 37-м вице-президентом США при президенте Джоне Кеннеди, а после убийства последнего занял его пост, став 36-м президентом США от Демократической партии. Он управлял страной с 22 ноября 1963 года по 20 января 1969 года. В субботу, 22 января, годовщина его смерти — он умер в 1973 году.

Американские СМИ, ссылаясь на рассекреченные документы, связали его имя с двумя теориями — о причастности к убийству Кеннеди и возможном ядерном ударе во время войны во Вьетнаме.

Причастность к убийству Кеннеди

Согласно рассекреченному документу ФБР от 1966 года, в СССР считали Джонсона заговорщиком, ответственным за убийство 35-го президента США Джона Кеннеди, сообщало в 2017 году издание The Times.

По мнению Зимина, это типичная конспирология, а Джонсон был сам удивлен тем фактом, что ему достался такой пост, и не был способен на такой заговор. «Он был достаточно хитрым политиком, но не дотягивал до такого монстра, как герой сериала "Карточный домик" президент Андервуд», — отметил он.

Политолог не удивился такой точке зрения СССР, так как советский народ любил конспирологические теории. Среди таких он назвал, например мнение о том, что американцы не были на Луне, несмотря на то, что это было зафиксировано советскими средствами контроля за космическим пространством.

Более состоятельной Зимин считает версию об убийстве Кеннеди, которую выдвинул обозреватель Валентин Зорин. Согласно его теории, президента убила мафия Сэма Джанкана за то, что тот не смог обеспечить их интересы на Кубе.

Это наиболее вероятно, потому что есть такая страшная вещь в Америке как истеблишмент. Этот истеблишмент Кеннеди не принимал, он все-таки был ирландцем-католиком, он во многом, по крайней мере для меня, был звездным, необычным политиком, как и наш любимый [45-й президент США Дональд] Трамп, и, по большей части, очень консервативному истеблишменту это не нравилось. Он принимал какие-то решения сам по себе, иногда советуясь только со своим узким кругом и братом Робертом, тоже, кстати, неслучайно убитым Виктор Зимин политолог Института международных исследований МГИМО

Кроме того, Зорин высказывал теорию о том, что к убийству Кеннеди причастно ЦРУ, так как президент пытался наладить отношения с Советским Союзом. Но эту версию Зимин также считает несостоятельной.

Ядерный удар по Вьетнаму

Газета New York Times со ссылкой на рассекреченные архивные документы сообщала, что американские военные в 1968 году, в разгар войны во Вьетнаме, планировали атаковать северовьетнамские силы при помощи ядерного оружия, но Джонсон вовремя узнал о готовящейся операции и распорядился ее свернуть.

Военные не могли без ведома президента готовить, а уж тем более осуществить ядерный удар, отметил политолог. По его мнению, военные —подчиняющиеся политическому руководству люди, которые зачастую выступают сдерживающей силой в условиях, когда политики или их советники выступают за какие-то провокационные военные шаги.

Я бы сказал, это какой-то бред. Пытались при Трампе лишить его кнопки, но это вопиющий случай. Всегда президент оставался при полном контроле, ну, может быть, [первый директор ФБР]Эдгар Гувер не все ему докладывал, полагая себя маленьким царьком в своем ФБР, но только не военные и не в том, что касается ядерного оружия Виктор Зимин политолог Института международных исследований МГИМО

Отношения США и СССР в тот период

Джонсон сыграл положительную роль в советско-американских отношениях, считает Зимин. Несмотря на холодную войну, при нем начались попытки сближения, когда руководитель СССР Леонид Брежнев и часть советского руководства хотели налаживать отношения с Америкой.

В отличие от того, что мы видим сейчас, там были определенные рамки, которые не переходили, как мы любим сейчас говорить, красные линии. Были какие-то рамки приличия, разграничение сфер влияния, определенные проекты экономические начинались, которые потом [40-й президент США Рональд] Рейган пытался пресечь, но это был относительно стабильный период в советско-американских отношениях, в том числе, благодаря нашему великому дипломату послу Анатолию Добрынину Виктор Зимин политолог Института международных исследований МГИМО

Роль Джонсона

Зимин описал Джонсона как улыбающегося президента-южанина, который не ожидал, что ему выпадет такая доля. «Ему во многом достаточно повезло. Этот человек был достаточно посредственный, который, в общем, запомнился, наверное, в Америке какими-то мемориальными библиотеками и своей идеей построения "Великого общества". Это не какая-то политическая звезда, середнячок, который попал в период относительного благоденствия, несмотря на расовые проблемы и войну во Вьетнаме, и, в общем-то он спокойно из нее выплыл. По крайней мере, не спотыкался и не заговаривался так, как нынешний президент», — заключил он.