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В Казахстане после массовых беспорядков арестованы почти 800 человек

Представитель Генпрокуратуры Казахстана: 782 человека арестованы по делам о беспорядках

Фото: Mariya Gordeyeva / Reuters

Почти 800 человек арестованы в Казахстане после прошедших в январе массовых беспорядков. Об этом в субботу, 22 января, сообщает Tengrinews.

Возбуждено 819 уголовных дел по актам терроризма, массовым беспорядкам, убийствам, грабежам и другим преступлениям, сообщил замначальника первой службы Генпрокуратуры Елдос Килымжанов.

«По этим делам задержаны 970 подозреваемых. Из них 782 с санкции суда взяты под стражу, 29-ти определен домашний арест», — добавил Килымжанов.

Больше всего арестованных по статьям о терроризме и массовых беспорядках — 464 человека. При этом, по словам представителя Генпрокуратуры, озвученная информация не окончательная.

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«Прокуроры ежедневно проверяют ИВС, следственные изоляторы и приемники-распределители. Нами ввиду отсутствия оснований для задержаний из изоляторов временного содержания освобождены 96 человек», — отметил Килымжанов.

2 января в Казахстане вспыхнули массовые протесты из-за повышения цен на газомоторное топливо. Социально-экономические требования вскоре сменились политическими, а митинги переросли в беспорядки. В нескольких регионах были захвачены и подожжены здания органов власти. На подавление протестов бросили армию. По официальным данным, погибли 227 человек. Власти назвали протестующих террористами.

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София Сарджвеладзе
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