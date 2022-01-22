Популярная пляжная страна смягчила правила въезда для россиян

Популярная пляжная страна, Куба, смягчила правила въезда для россиян, которые путешествуют в составе организованных туристических групп. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туристических операторов России (АТОР).

Таким туристам, согласно решению Минздрава Кубы от 5 января, не потребуются ПЦР-тесты на коронавирус и ковид-сертификаты. При этом речь идет не только о россиянах, новые правила распространяются на туристов, путешествующих через туроператов и турагентов, из Украины, Польши и Канады.

«Авиавласти Кубы направили российским авиакомпаниям циркуляр об изменении правил прибытия в страну», — говорится в сообщении.

Из обязательных требований для въезда в островное государство в Латинской Америки остается электронная форма D'Viajeros. Ранее ее необходимо было заполнить не позднее, чем за 12 часов до вылета. Однако теперь тем, кто не успел этого сделать, разрешается заполнить анкету по прилету. Отмечается, что для этого туристам в аэропорту прибытия будет предоставлен бесплатный беспроводной интернет в течение 30 минут.

Также в АТОР подчеркнули, что при заселении в отель на Кубе отныне не нужно предъявлять никаких ПЦР-тестов и ковид-сертификатов.

Ранее сообщалось, что власти Вьетнама упростили правила въезда для иностранных туристов, в том числе россиян. Теперь путешественники смогут въезжать в страну без получения специальных разрешений