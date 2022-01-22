Президент Молдавии обвинила Россию в отправке «+своих людей» в Приднестровье

Президент Молдавии Майя Санду обвинила Россию в том, что она направила «своих людей» в Приднестровье, чтобы помещать Кишиневу обрести независимость от СССР. Об этом она заявила в интервью румынскому телеканалу Pro TV, передает РИА Новости.

По ее словам, война в Приднестровье была попыткой остановить процесс выхода из Советского Союза Молдавской Республики. Санду подчеркнула, что силы, которые не хотели, чтобы Молдавия стала независимой, пытались остановить данный процесс.

«Всем предельно ясно, что Российская Федерация направила своих людей для этих действий против Молдавии», — отметила она в ответ на вопрос журналиста о том, кого именно она имеет в виду под некими «силами».

Ранее сообщалось, что Молдавия активизирует усилия, направленные на вывод российских миротворческих сил из Приднестровья, и будет добиваться введения в регион гражданской миссии с международным мандатом. Согласно Индивидуальному плану сотрудничества Кишинева и НАТО (IPAP), Кишинев планирует активизировать переговоры по ситуации в регионе в формате «пять плюс два» (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина и наблюдатели от США и Евросоюза).

