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Фридрих Мерц избран новым председателем немецкой партии ХДС

Немецкий политик Фридрих Мерц стал новым председателем ХДС, набрав 94% голосов

Фото: Reuters

Немецкого политика Фридриха Мерца официально утвердили новым председателем партии Христианско-демократического союза (ХДС). Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на немецкое телевидение.

За Мерца проголосовали 94 процента делегатов съезда. Изначально он был избран будущим лидером еще в середине декабря минувшего года — тогда за политика проголосовали 62,1 процента из примерно 400 тысяч членов ХДС. Теперь же Мерц утвержден официально, в соответствии с уставом партии для этого было нужно пройти партийный съезд.

Мерц сменил на посту председателя ХДС Армина Лашета, который не смог привести партию к победе на прошлогодних выборах в Бундестаг. ХДС тогда показала худший результат в истории — избиратели отдали лишь 24,1 процента голосов.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова высказалась о материале телекомпании DW о критичном отношении Мерца к президенту России Владимиру Путину. Захарова сравнила такую публикацию с немецкой пропагандой времен Второй мировой войны.

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Варвара Кошечкина
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