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Захарова сравнила материал DW с пропагандой времен Второй мировой войны

Захарова сравнила статью DW о главе ХДС с немецкой пропагандой времен Второй мировой войны

Фото: Globallookpress.com

Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова высказалась о материале телерадиокомпании ФРГ Deutsche Welle (DW), в котором говорится, что новый глава Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц критично относится к президенту России Владимиру Путину. В своем Telegram-канале Захарова сравнила публикацию с немецкой пропагандой времен Второй мировой войны.

«Увидела вчера "новость" спонсируемого из бюджета ФРГ пропагандистского ресурса Deutsche Welle и ассоциативно поняла, что мне это все напоминает. Полистала материалы о немецкой пропаганде времен Второй мировой [войны]. Может, они не специально, просто, как говорится, "руки помнят"?» — написала Захарова. Представитель МИД РФ добавила к посту фото листовок, в которых бойцов и командиров армии СССР призывали перейти на сторону Германии.

В своей публикации Захарова также задалась вопросом, как работу DW оценит Союз журналистов Германии. «Кто-то должен дать этому оценку, раз немецкое правительство и общественные организации так рьяно защищают медиаряды от пропаганды», — говорится в посте.

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Немецкое издание Deutsche Welle 21 января опубликовало в Twitter статью, посвященную новому лидеру Христианско-демократического союза. «Новый глава ХДС Фридрих Мерц — давний противник курса Меркель, но он крайне критичен и к Путину, например действия армии РФ в Сирии называет варварскими. Однако Мерц считает: когда Путин уйдет, Россия может рассчитывать на доступ к внутреннему рынку ЕС», — сообщается в посте в соцсети.

18 января стало известно, что Союз журналистов России (СЖР) передал главе Министерства иностранных дел Германии Анналене Бербок обращение о недопустимости притеснения RT DE в ФРГ. Согласно документу, Союз журналистов Германии на протяжении длительного времени призывает ограничивать и блокировать RT на территории ФРГ, а представитель объединения Хендрик Цернер называет деятельность телеканала «пропагандой, а не журналистикой».

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Маргарита Щигарева
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