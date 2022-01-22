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В СПЧ посоветовали найти для девятилетней студентки МГУ другие формы обучения

Член СПЧ Александр Асмолов: Алиса Теплякова может учиться в школе юного психолога

Фото: Александр Натрускин / РИА Новости

Член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Асмолов предположил, что для девятилетней студентки психологического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова (МГУ) Алисы Тепляковой можно было бы найти другие формы обучения. Его слова приводит РИА Новости.

«Есть школы юного психолога, есть другие программы дополнительного образования, где Алиса Теплякова может учиться», — посоветовал Асмолов. Эксперт отметил, что надеется на окончание «эксперимента» над ребенком в ближайшее время. Кроме того, он призвал обдумать, как помочь девочке и нивелировать дисгармонию между познавательным и личностным развитием.

«Я думаю, что в ближайшие месяцы мы увидим перспективы выхода из этой ситуации… Проблема была поставлена на государственном уровне. И то, что это произошло, я думаю, приведет к путям решения», — добавил Асмолов.

Ранее в январе в пресс-службе психфака заявили, что Теплякова пропустила зимнюю сессию и с 24 декабря не появлялась на зачетах и экзаменах. В ответ на это отец девочки пригрозил сотрудникам факультета полицией и заявил, что в МГУ разглашают персональные данные ребенка.

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Таисия Косинцева
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