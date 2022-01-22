Биолог рассказал о десятках мутаций омикрона

Омикрон имеет более 50 мутации по сравнению с первоначальным штаммом коронавируса. Об этом РИА Новости заявил советник президента Центра стратегических разработок (ЦСР), кандидат биологических наук Евгений Тоневицкий.

По его словам, из них больше 30 приходятся на S-белок коронавируса, а более 10 изменений — на «фрагмент-хищник», с помощью которого вирус взаимодействует с «клеткой-жертвой». Биолог отметил, что некоторые мутаций повышают скорость и эффективность проникновения коронавируса в клетки человека, а часть скрывают его от антител. Также некоторые мутации, вероятно, предназначены для оптимизации процессов производства и сборки вирусных копий уже после проникновения в клетку, добавил он.

Эксперт подчеркнул, что эти изменения привели к сокращению инкубационного периода вируса до трех дней. Помимо этого, другой особенностью омикрона является то, что он предпочитает размножаться в верхних дыхательных путях, при этом не спускаясь в легкие и не нанося значительного ущерба данному органу.

Ранее основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев заявил, что антитела, которые вырабатываются в организме человека после заражения омикроном, очень слабо защищают от других штаммов коронавируса. Исаев рассказал о недавно вышедшем исследовании, согласно которому иммунитет после перенесенного омикрона плохо работает на защиту от дельта-штамма.

