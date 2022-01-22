Генетик рассказал об очень слабой защите антител после омикрона

Антитела, которые вырабатываются в организме человека после заражения омикроном, очень слабо защищают от других штаммов коронавируса. Об этом ТАСС заявил основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев.

Исаев рассказал о недавно вышедшем исследовании, согласно которому иммунитет после перенесенного омикрона плохо работает на защиту от дельта-штамма. В то же время ученые выяснили, что антитела после дельты немного защищают от омикрона. «Это говорит о том, что омикрон не станет спасением и концом пандемии», — подчеркнул генетик.

Ранее главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России, доктор медицинских наук, профессор Владимир Никифоров спрогнозировал окончание пандемии коронавируса к лету. Никифоров предположил, что появление омикрон-штамма может быть признаком конца пандемии COVID-19. «Я думаю, что к лету пандемия должна завершиться», — отметил он.

