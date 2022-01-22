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Названа дата встречи в «нормандском формате» с участием Козака

Очная встреча политических советников «нормандского формата» состоится 25 января в Париже

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Названа дата встречи политических советников «нормандского формата» с участием Дмитрия Козака, замглавы администрации президента России. Об этом передает ТАСС в субботу со ссылкой на источник в администрации президента.

«Политические советники "нормандского формата" проведут очную встречу в Париже 25 января, об этом предварительно договорились 6 января в Архангельском», — сказал собеседник агентства.

6 января Козак провел в Москве переговоры с внешнеполитическим советником канцлера ФРГ Йенсом Плетнером и дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном. По словам Козака, стороны договорились о дальнейших контактах, в том числе с участием уже украинского руководства, для того чтобы в кратчайшие сроки завершить конфликт в Донбассе.

В начале января посол Украины в Германии Андрей Мельник выразил мнение, что новое правительство ФРГ будет делать попытки реанимации переговоров в «нормандском формате».

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Алевтина Запольская
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