Россиянин избил 10-летнего ребенка и скрылся

Следственный комитет Пензенской области возбудил уголовное дело о покушении на убийство после того, как неизвестный избил 10-летнего ребенка во дворе жилого дома и скрылся. Об этом сообщили в региональном управлении СК.

«По предварительным данным, днем 20 января неустановленное лицо у дома № 2 по улице Глазунова в Пензе нанесло мальчику не менее трех ударов тупым твердым предметом в область головы, причинив тяжкий вред здоровью. Ребенок находится в медицинском стационаре. Правоохранительными органами устанавливается личность преступника», — сообщили в ведомстве.

Ребенка доставили в больницу, где его прооперировали. Сейчас он находится в общей палате.

В результате следственных действий удалось определить приметы подозреваемого: молодой человек на вид 16-25 лет, рост 170-180 сантиметров, худощавого телосложения. Сообщается, что он был одет в вязаную шапку с помпоном, темную куртку длиной ниже талии, шарф, толстовку с капюшоном, предположительно, зеленого цвета, темные штаны, темные высокие ботинки, за спиной рюкзак черного цвета.

В ноябре 2021 года пожилой житель Челябинска избил 10-летнего мальчика, живущего по соседству. Инцидент произошел на глазах у матери ребенка. Приехавшим на место полицейским пожилой житель Челябинска заявил, что набросился на ребенка из-за шалости: тот вместе с приятелями на протяжении двух дней стучал в его окно палками, дразнился и звонил в домофон.

