В Санкт-Петербурге закрыли десятки баров из-за нарушения антиковидных мер

В Санкт-Петербурге после рейда правоохранителей по кафе и барам, нарушавшим антиковидные ограничения, была приостановлена деятельность 20 заведений. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления СК.

В рейде участвовали сотрудники полиции, профильных комитетов правительства Санкт-Петербурга, Роспотребнадзора при силовой поддержке Росгвардии.

В отношении нарушителей возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 236 УК РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил»). На 103 физических лица, которые находились в помещениях, были составлены протоколы об административных правонарушениях. Правоохранители изъяли из закрытых заведений общепита мобильные телефоны, компьютеры, видеорегистраторы и кассовые аппараты.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге запретили диспансеризацию и оказание плановой медицинской помощи из-за ситуации с коронавирусом. Запрет был введен с пятницы, 21 января. В городе приостановлены профилактические медосмотры, диспансеризации определенных категорий лиц, а также проведение медосмотров детей и плановая медпомощь взрослым в амбулаторных условиях.