Полицейские избили журналиста за просьбу показать документы

Краснодарский журналист заявил, что его избили полицейские в ответ на просьбу предъявить документы. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Инцидент произошел 20 января у остановки «Поселок Северный» на улице Александры Приймак. Как рассказал пострадавший, он ждал автобус, когда остановился автомобиль ППС. Патрульные потребовали показать документы. В ответ молодой человек также попросил у правоохранителей документы, чтобы удостовериться в их статусе. Однако сотрудники правоохранительных органов отказались, а когда журналист позвонил по номеру «102», на него напали и начали избивать.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД, по факту произошедшего проводится проверка. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее полицейского в Ингушетии обвинили в избиении подростков. Сообщалось, что от рук правоохранителя пострадали два 17-летних парня.