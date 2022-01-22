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Полицейские избили журналиста за просьбу показать документы

МВД начало проверку после сообщений об избиении полицейскими журналиста в Краснодаре

Фото: Авилов Александр / Агентство «Москва»

Краснодарский журналист заявил, что его избили полицейские в ответ на просьбу предъявить документы. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Инцидент произошел 20 января у остановки «Поселок Северный» на улице Александры Приймак. Как рассказал пострадавший, он ждал автобус, когда остановился автомобиль ППС. Патрульные потребовали показать документы. В ответ молодой человек также попросил у правоохранителей документы, чтобы удостовериться в их статусе. Однако сотрудники правоохранительных органов отказались, а когда журналист позвонил по номеру «102», на него напали и начали избивать.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД, по факту произошедшего проводится проверка. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее полицейского в Ингушетии обвинили в избиении подростков. Сообщалось, что от рук правоохранителя пострадали два 17-летних парня.

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Ксения Назарова
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