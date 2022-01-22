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Мишустин обратился к ФАС по вопросу стоимости ПЦР-тестов

Премьер-министр Мишустин поручил ФАС проверить обоснованность цен на ПЦР-тесты в России

Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Премьер-министр России Михаил Мишустин обратился в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) по вопросу стоимости ПЦР-тестов на коронавирус. Глава правительства поручил проверить обоснованность стоимости диагностического исследования. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Правительство утвердило план реализации дополнительных мер для борьбы с распространением нового омикрон-штамма коронавируса и подготовки системы здравоохранения для оказания помощи заболевшим COVID-19. Обсуждение документа прошло 18 января в рамках расширенного заседания Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса. Руководители регионов по поручению Мишустина должны обеспечить исполнение плана, взяв его реализацию под личный контроль.

«Одно поручение касается обоснованности стоимости ПЦР-исследований на наличие COVID-19. Провести проверку цен поручено Федеральной антимонопольной службе. Срок исполнения поручения — 1 февраля», — говорится в сообщении.

Ранее Мишустин поручил по максимуму переводить сотрудников органов власти на удаленный режим работы в связи с эпидемситуацией с COVID-19 в России. Эта мера коснется сотрудников аппарата правительства, федеральных министерств и их территориальных подразделений. Поручение премьер-министра вступило в силу с пятницы, 21 января.

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Варвара Кошечкина
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